Ultimissime Juve LIVE | il nuovo dg Comolli si presenta Rinnovo per Tudor dopo la conferma

Benvenuti alle ultimissime notizie sulla Juventus, con aggiornamenti in tempo reale per rimanere sempre informati sulle ultime novità. Dalla presentazione del nuovo direttore generale Comolli al rinnovo di Tudor, ogni dettaglio sul nostro club preferito viene svelato dalla nostra redazione di Juventus News24. Restate con noi e scoprite cosa bolle in pentola: le notizie più importanti della giornata vi aspettano!

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti. Ultimissime Juve LIVE – 10 giugno 2025. Ultimissime Juve LIVE – 9 giugno 2025. Ultimissime Juve LIVE – 8 giugno 2025. Ultimissime Juve LIVE – 7 giugno 2025. Ultimissime Juve LIVE – 10 giugno 202 5. Tudor Juve, dopo la conferma da parte di Comolli si lavora al rinnovo: atteso l'agente a Torino.

Ultimissime Juve LIVE: finito il campionato di Kalulu, ufficiale il nuovo sponsor dei bianconeri, parla Scanavino - Ultimissime Juve LIVE: resta connesso per le notizie più fresche in tempo reale sulla Juventus! Dalla conclusione del campionato di Kalulu all'annuncio del nuovo sponsor, le parole di Scanavino e molto altro.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Comolli si presenta alla Juve e spiega cos’è il Moneyball: “Altri club non vogliono che se ne parli” - Damien Comolli si è presentato ufficialmente come nuovo direttore generale della Juventus e ha annunciato il suo metodo del Moneyball sui dati: "Ci ...

