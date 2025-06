Ultimissime Juve LIVE | definitivo il rinnovo di Tudor Elkann in visita alla Continassa prima della partenza per il Mondiale per Club

La nostra ultima ora dedicata alla Juventus porta notizie sensazionali: il rinnovo definitivo di Tudor, la visita di Elkann alla Continassa prima della partenza per il mondiale per club, e molto altro. Restate con noi per essere sempre aggiornati sulle ultime novità che coinvolgono i bianconeri, perché in casa Juventus ogni dettaglio conta e le emozioni sono all’ordine del giorno. Con JuventusNews24, siete sempre un passo avanti, pronti a vivere ogni istante.

Ultimissime Juve LIVE – 11 giugno 2025. Tudor Juve, definito il rinnovo dell'allenatore bianconero fino al 2027! Tutti i dettagli del nuovo accordo.

Ultimissime Juve LIVE: finito il campionato di Kalulu, ufficiale il nuovo sponsor dei bianconeri, parla Scanavino - Ultimissime Juve LIVE: resta connesso per le notizie più fresche in tempo reale sulla Juventus! Dalla conclusione del campionato di Kalulu all'annuncio del nuovo sponsor, le parole di Scanavino e molto altro.

