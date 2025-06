Ultimi appuntamenti nei Circoli del Pd forlivese per eleggere il nuovo segretario regionale

Gli ultimi appuntamenti nei Circoli del Pd forlivese si stanno susseguendo con entusiasmo, culminando nell’attesa elezione del nuovo segretario regionale. Con la ricandidatura di Luigi Tosiani e importanti assemblee in tutta l’Emilia-Romagna, i membri del partito si preparano a decidere il futuro della regione. Giovedì alle 20:30, i Circoli di Meldola sono pronti a fare la loro parte: un momento cruciale che potrebbe segnare una svolta.

Ultimi appuntamenti nei Circoli del Pd forlivese, per eleggere il nuovo segretario regionale del Pd, con la ricandidatura di Luigi Tosiani, l’assemblea del Pd Emilia-Romagna e segretari e direttivi in alcuni Circoli locali. Giovedì, alle 20:30, assemblee congressuali nei Circoli Pd di Meldola. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Ultimi appuntamenti nei Circoli del Pd forlivese per eleggere il nuovo segretario regionale

In questa notizia si parla di: circoli - appuntamenti - forlivese - eleggere

Congresso Pd, nuovi appuntamenti sul territorio nei circoli per l'elezione del segretario regionale - I circoli del Pd forlivese continuano a mobilitarsi con appuntamenti congressuali dedicati all'elezione del nuovo segretario regionale, in vista delle importanti sfide che attendono il partito.

Cosa riportano altre fonti

Ultimi appuntamenti nei Circoli del Pd forlivese per eleggere il nuovo segretario regionale; Ultimi appuntamenti nei Circoli del Pd forlivese per eleggere il nuovo segretario; Congresso Pd, nuovi appuntamenti sul territorio nei circoli per l'elezione del segretario regionale.

Assemblea domani della sezione forlivese. I ‘Veterani’ eleggono il nuovo consiglio - Domani i soci forlivesi della sezione locale ‘Amleto Casadei’ dell’Unvs, ovvero l’Unione Nazionale Veterani dello Sport, si riuniranno in assemblea per votare il nuovo consiglio che ...