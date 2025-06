Ultima spiaggia per Berrettini | o la va o la spacca

Matteo Berrettini si trova sull'ultima spiaggia: il suo futuro nel tennis dipende da questa occasione, l’ultima chance per riscattarsi. Dopo aver lasciato scivolare 155 punti preziosi saltando Stoccarda, il suo posizionamento in classifica diventa critico. La domanda ora è: saprà cogliere questa opportunità o sarà il suo addio definitivo ai vertici? La risposta si gioca tutta in questa fase decisiva, e il tempo stringe.

Matteo Berrettini "approda" sull'ultima spiaggia: ha ancora un tentativo a disposizione, dopodiché la situazione sarà irrecuperabile. 155. Tanti sono i punti che Matteo Berrettini ha scartato nell'esatto momento in cui ha deciso ufficialmente di saltare il torneo di Stoccarda, nell'ambito del quale, lo scorso anno, era arrivato in finale. Non sono molti, eppure hanno pesato in maniera decisiva sulla sua classifica e sugli scenari futuri. Anche se nel tennis, così come nella vita, mai dire mai. La prima cosa da capire, quello è poco ma sicuro, è come effettivamente stia l'ex numero 6 del mondo.

