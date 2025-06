Ultima campanella La festa dei gavettoni invade il centro storico | È il giorno dei saluti

L’ultima campanella suona tra risate e gavettoni, trasformando il centro storico di Arezzo nella cornice di una festa indimenticabile. È il giorno dei saluti, delle emozioni e dei ricordi che restano nel cuore, mentre i giovani si preparano a varcare nuove soglie. Per alcuni, l’estate inizia con il calore del sole; per altri, il cammino verso l’età adulta. E ora, pronti a scrivere il prossimo capitolo...

di Serena Convertino AREZZO La ricordiamo un po’ tutti. L’atmosfera degli ultimi giorni di scuola è di attesa e fermento. La nostalgia per una fine e l’emozione per un inizio. Per i ragazzi che ieri si sono trovati da ogni parte del centro e della periferia in parchi e giardini a festeggiare l’ ultimo giorno di scuola, quello di oggi è un giorno nuovo. Per molti è l’inizio dell’estate, per altri è l’inizio della vita adulta. O quasi. Gli esami di maturità sono alle porte, e con loro, l’iscrizione all’università o l’invio dei primi curriculum. Nel frattempo, Nello e Anastasia, della classe 5A del Liceo Francesco Petrarca (nella foto) raccontano un ultimo giorno di scuola emozionante. 🔗 Leggi su Lanazione.it