Uil Trasporti ringrazia Sergio Prete per la dedizione al porto e ai lavoratori

La UIL Trasporti di Taranto desidera esprimere un sentito ringraziamento ad Avv. Sergio Prete per il suo instancabile impegno e dedizione al porto e ai lavoratori del Mar Ionio. La sua leadership ha segnato un passaggio fondamentale per lo sviluppo e la crescita della nostra comunità portuale. Con gratitudine, riconosciamo il suo contributo e auguriamo successo nelle future sfide. La sua esperienza resterà un esempio di dedizione e passione per tutti noi.

La UILTRASPORTI di Taranto prende atto delle dimissioni dell'avv. Sergio Prete dal ruolo di Commissario Straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, che saranno effettive a partire dal 16 giugno. "Con la sua uscita – dichiara il segretario generale UILTRASPORTI Taranto, Carmelo Sasso – si chiude un lungo ciclo durato oltre 14 anni, durante i quali Sergio Prete ha rappresentato un punto di riferimento per il sistema portuale tarantino. A lui va il nostro sincero ringraziamento per l'impegno, la competenza e la disponibilità mostrati in tutte le fasi più complesse e critiche della vita del porto.

