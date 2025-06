Uffizi giù la gru in cinque giorni Operazione lampo da lunedì | Il volto di Firenze torna intatto

Finalmente, il volto di Firenze tornerà alla sua bellezza autentica: in soli cinque giorni, le operazioni notturne smantelleranno la gru che aveva trasformato il piazzale degli Uffizi in un cantiere. Il progetto, annunciato con entusiasmo dal direttore Simone Verde, rappresenta un passo importante per restituire alla città la sua storia e il suo fascino senza l'ombra del mostro di metallo. È un momento che...

"Entro giugno via il mostro di metallo" aveva annunciato Simone Verde, direttore delle Gallerie degli Uffizi, durante l’intervista in esclusiva a La Nazione all’inizio di maggio scorso. E adesso ci siamo: la gru nel piazzale degli Uffizi sarà smantellata in cinque giorni, dal 16 al 21 giugno. Le operazioni partiranno di notte quando arriverà una gru per smontare l’altra gru. "Finalmente via il mostro metallico" ribadisce Verde. "È un momento che Firenze attendeva da molto tempo. Adesso il volto della città torna intatto e inviolato in tutta la sua sfolgorante bellezza, dopo quasi venti anni. Questa operazione conferma che la buona amministrazione può trionfare nonostante le difficoltà tecniche che abbiamo dovuto risolvere in questi mesi e testimonia la determinazione delle Gallerie degli Uffizi a diventare, pienamente rinnovati, gli ambasciatori della cultura italiana nel mondo" sostiene il direttore che fin dal suo arrivo in città, a gennaio 2024, aveva promesso di togliere di mezzo la gru. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Uffizi, giù la gru in cinque giorni. Operazione lampo da lunedì: "Il volto di Firenze torna intatto"

In questa notizia si parla di: uffizi - cinque - giorni - volto

Questo capolavoro è di Caravaggio. S’intitola Ragazzo morso da un ramarro. Ecco cinque cose da sapere: 1 IL MORSO: il quadro raffigura il morso del dito di un ragazzo da parte di un ramarro, sbucato dalla natura morta in cui era nascosto. La reazione è Partecipa alla discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Uffizi, via la gru: il 'mostro metallico' sarà smantellato dal 16 al 21 giugno; Addio alla “vecchia” gru degli Uffizi: cinque giorni per smantellarla, ecco la date; +++GRU DEGLI UFFIZI, PARTE IL CONTO ALLA ROVESCIA: SMANTELLATA IN CINQUE GIORNI, DAL 16 AL 21 GIUGNO+++.

Uffizi, giù la gru in cinque giorni. Operazione lampo da lunedì: "Il volto di Firenze torna intatto" - Il mostro metallico sarà finalmente smontato: i pezzi trasportati via in notturna.

Uffizi, via la gru: il 'mostro metallico' sarà smantellato dal 16 al 21 giugno - Il direttore degli Uffizi, Simone Verde: “La bellezza del volto di Firenze tornerà intatta dopo venti anni" ...