Ufficiale playout Serie B15 giugno andata Sampdoria-Salernitana

Il countdown è ufficialmente iniziato: il 15 giugno si accendono i riflettori sullo spettacolo dei playout di Serie B, quando la Sampdoria affronta la Salernitana in una sfida che promette emozioni a non finire. Due incontri intensi decideranno il destino di due club storici, tra sogni di salvezza e speranze di riscatto. La posta in gioco è alta, il cuore batte forte: tutto è pronto per una battaglia memorabile.

La Lega Serie B ha ufficializzato gli accoppiamenti delle gare playout: - Gara di andata: domenica 15 giugno 2025 ore 20.30 Sampdoria - Salernitana - Gara di ritorno: venerdì 20 giugno 2025 ore 20.30 Salernitana - Sampdoria-.

Sampdoria, la FIGC ha deciso: playout a metà giugno. Gravina: “Le date possibili: il 15 e il 20" - La FIGC ha stabilito che i playout per la Sampdoria si svolgeranno a metà giugno, con date possibili il 15 e il 20.

