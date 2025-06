UFFICIALE – Monterrey presenta il nuovo acquisto prima dell’Inter

Il Monterrey si prepara a sfidare l'Inter nel Mondiale per Club con una novità importante: l’arrivo di Santiago Mele, talentuoso portiere uruguaiano classe 1997. Un rinforzo strategico deciso per blindare la difesa e puntare al successo internazionale. Prima della grande sfida del 18 giugno, il club messicano dimostra di voler competere ai più alti livelli. La presenza di Mele potrebbe fare la differenza, elevando le ambizioni della squadra in questa prestigiosa competizione.

RINFORZO – La squadra del Monterrey, militante nella Liga Messicana, ha deciso di rinforzarsi prima di affrontare l'Inter nel Mondiale per Club. Il club è intervenuto sul mercato per rafforzare il reparto difensivo. È Santiago Mele il nuovo acquisto del Monterrey. Portiere uruguaiano classe 1997, ha firmato un contratto che lo legherà alla squadra messicana fino al 2029. Un portiere giovane ma di esperienza che ha già giocato a livello internazionale facendo molte esperienze in Turchia, Uruguay, Spagna ed infine Colombia.

