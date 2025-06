UFFICIALE – Kolarov lascia la Serbia Under-21! L’Inter lo aspetta

Una pagina di calcio si volta con emozione e nuove sfide: Aleksandar Kolarov, ora ex guidatore della Serbia Under 21, inaugura un capitolo entusiasmante nel mondo nerazzurro. L’ex terzino dell’Inter, al fianco di Cristian Chivu, si prepara a scrivere un'altra importante storia professionale. La sua esperienza e passione promettono di portare slancio e competenza alla squadra. Ora è ufficiale: il suo ritorno ad Appiano Gentile segna l’inizio di una nuova avventura ricca di aspettative e successi.

La notizia è stata confermata dalla stessa Federazione calcistica serba attraverso un comunicato ufficiale: " Aleksandar Kolarov ha accettato l'offerta dell'Inter per entrare nello staff tecnico della squadra finalista dell'ultima Champions League, in qualità di primo assistente allenatore.

