Ufficiale della guardia costiera Giuseppe Pellizzeri ucciso a Siracusa il killer si costituisce

Una tragedia sconvolge Siracusa: Giuseppe Pellizzeri, ufficiale della guardia costiera, è stato brutalmente ucciso a colpi di pistola. Il killer si è finalmente costituito, aprendo un nuovo capitolo in questa drammatica vicenda. La comunità si stringe intorno alla famiglia dell'agente, mentre le indagini proseguono per far luce su questo terribile crimine.

Giuseppe Pellizzeri, ufficiale della guardia costiera, è stato ucciso a colpi di pistola a Siracusa: l'uomo che ha sparato si è costituito. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Ufficiale della guardia costiera Giuseppe Pellizzeri ucciso a Siracusa, il killer si costituisce

