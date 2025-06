Udinese Okoye indagato per truffa in concorso ai danni di Snaitech portiere si sarebbe fatto ammonire di proposito contro la Lazio nel 2024

L’ombra di uno scandalo scuote il mondo del calcio: Maduka Okoye, il portiere dell’Udinese e della Nigeria, è sotto inchiesta per sospetta frode sportiva. Accusato di aver volontariamente ricevuto ammonizioni contro la Lazio nel 2024, rischia una squalifica fino a quattro anni e una multa salata. Se le indagini confermeranno le sue intenzioni, l’azzardo potrebbe cambiare per sempre il suo destino e quello del calcio italiano.

Okoye rischia una squalifica fino a quattro anni e una multa non inferiore a 50mila euro, qualora venisse accertata la volontà di alterare l'andamento della partita Maduka Okoye, portiere dell'Udinese e della Nazionale nigeriana, è finito al centro di un'inchiesta di calcioscommesse che potre.

Okoye, il portiere dell'Udinese, rischia fino a quattro anni di squalifica per una pesante accusa di truffa e manipolazione delle scommesse.

Truffa in concorso a danno di un bookmaker, indagato il portiere dell'Udinese Okoye: rischia lungo stop

