Udienza Generale 11 giugno 2025 Papa Leone XIV | la forza della preghiera che guarisce

Nell’udienza generale di mercoledì 11 giugno 2025, Papa Leone XIV ci invita a riscoprire il potere della preghiera come strumento di guarigione e conforto. Con parole piene di speranza, ci incoraggia a rivolgerci con fiducia a Gesù, affidando a Lui le nostre ferite più profonde. La forza della preghiera che guarisce proviene da un cuore aperto e sincero, capace di trovare in Dio la pace e la forza di cui abbiamo bisogno.

All'Udienza Generale del mercoledì papa Leone XIV ha indicato la preghiera da ripetere a Gesù per chiedergli di guarire le nostre più profonde ferite, certi del suo ascolto. L'Udienza Generale di oggi, mercoledì 11 giugno, di papa Leone XIV ha preso inizio con qualche minuto di ritardo per il protrarsi di un lungo giro in.

Papa Leone XIV, folla a San Pietro per la prima udienza generale - Migliaia di fedeli si radunano a Piazza San Pietro per la prima udienza generale di Papa Leone XIV, avvenuta a un mese dalla morte di Papa Francesco.

Papa Leone XIV domani riceverà in udienza Antonio Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite. L'incontro si terrà alle 9.00 nello Studio dell'Aula Paolo VI. Partecipa alla discussione

Questa mattina, 28 maggio 2025, Papa Leone XIV ha tenuto la sua seconda Udienza Generale del pontificato! ? Durante la catechesi, ha commentato la parabola del Buon Samaritano: ? “La compassione si esprime attraverso gesti concreti. Se vuoi aiut Partecipa alla discussione

