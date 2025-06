Ucraina-Russia nuova minaccia da Mosca | Kiev rischia di perdere altri territori se non negozia

La tensione tra Ucraina e Russia si riaccende, con Mosca che lancia un avvertimento chiaro: senza negoziati, Kiev rischia di perdere altri territori. Vladimir Medinsky, consigliere di Putin, afferma che la Russia desidera la pace, ma risponderà alle provocazioni. La sfida ora è nelle mani di Kiev: accetterà di sedersi al tavolo o continuerà a rischiare il peggio? Per restare aggiornato su questa intricata crisi, iscriviti a DayItalianews.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Medinsky lancia l’ultimatum: “Vogliamo la pace, ma risponderemo alle provocazioni”. “Se l’Ucraina non accetterĂ di negoziare, potrebbe subire ulteriori perdite territoriali”. È questa la nuova e dura presa di posizione della Russia, espressa da Vladimir Medinsky, consigliere del presidente Vladimir Putin e capo della delegazione russa nei colloqui con Kiev. Intervistato dal Wall Street Journal, Medinsky ha sottolineato che l’atteggiamento ucraino rischia di aggravare ulteriormente la situazione, mentre Mosca sembra preparare una nuova offensiva estiva. La strategia russa: nuove offensive e minacce territoriali. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com Š Dayitalianews.com - Ucraina-Russia, nuova minaccia da Mosca: “Kiev rischia di perdere altri territori se non negozia”

In questa notizia si parla di: ucraina - russia - minaccia - mosca

Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: “Pronto a volare a Istanbul”. Zelensky c’è - Domani, Istanbul diventa teatro di un atteso incontro tra delegazioni russe e ucraine, fortemente voluto da Vladimir Putin.

Ucraina e Russia hanno iniziato lo scambio dei prigionieri di guerra under-25. Stanotte 479 droni sul paese invaso, la Polonia fa alzare i jet. Kiev attacca una base russa: distrutti due caccia. Convegno dell'ultradestra a Mosca, Lavrov paragona Merz a Hitler e Partecipa alla discussione

Iniziato lo scambio di prigionieri under25. Sull'Ucraina 479 droni Varsavia fa alzare i jet. Kiev attacca una base russa. Convegno dell'ultradestra a Mosca, Lavrov paragona Merz a Hitler e Musk padre elogia Putin. Il Cremlino minaccia Svezia e Finlandia Partecipa alla discussione

Approfondimenti da altre fonti

Ucraina-Russia, l'ultima minaccia di Mosca: Se Kiev non tratta perderà altri territori; Ucraina-Russia, nuova minaccia da Mosca: “Kiev rischia di perdere altri territori se non negozia”; Ucraina - Russia, l'ultima minaccia di Mosca: 'Se Kiev non tratta perderà altri territori'.

Ucraina-Russia, l'ultima minaccia di Mosca: "Se Kiev non tratta perderà altri territori" - E' la minaccia che la Russia invia all'Ucraina attraverso le parole di Vladimir Medinsky, consigliere del presidente russo Vladimir Putin e capo d ...

Ucraina-Russia, von der Leyen: "Nuove sanzioni a Mosca, stretta su energia e banche" - La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen parla del tentativo di fare pressione su Putin perché decida per una tregua ...