Ucraina-Russia l’ultima minaccia di Mosca | Se Kiev non tratta perderà altri territori

In un contesto di tensioni crescenti tra Ucraina e Russia, le parole di Vladimir Medinsky risuonano come un monito potente: "Se Kiev non tratta, perderà altri territori". La partita si fa sempre più complessa, con la minaccia di nuove perdite che incombe su Kiev. Resta da capire come evolveranno i negoziati e quale sarà il prossimo capitolo di questa intricata crisi internazionale.

(Adnkronos) – "Trattate o perderete altri territori". E' la minaccia che la Russia invia all'Ucraina attraverso le parole di Vladimir Medinsky, consigliere del presidente russo Vladimir Putin e capo della delegazione di Mosca ai colloqui con l'Ucraina, attraverso il Wall Street Journal. La mancata disponibilità di Kiev, dice Medinsky, rischia di tradursi in ulteriori perdite. . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ucraina-Russia, l’ultima minaccia di Mosca: “Se Kiev non tratta perderà altri territori”

In questa notizia si parla di: ucraina - russia - minaccia - territori

Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: “Pronto a volare a Istanbul”. Zelensky c’è - Domani, Istanbul diventa teatro di un atteso incontro tra delegazioni russe e ucraine, fortemente voluto da Vladimir Putin.

#Ucraina Viene riferito allarme per "minaccia di missili balistici" sulla maggiar parte del territorio. Vedremo se la Russia eseguirà una rappresaglia a breve distanza temporale dall'attacco ucraino odierno. Partecipa alla discussione

“Farete la fine dell'Ucraina”. La minaccia della Russia al paese europeo scuote il mondo Partecipa alla discussione

