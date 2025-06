Ucraina pesanti raid su Kharkiv | morti e decine di feriti anche bambini

La guerra in Ucraina continua a sconvolgere vite innocenti, con raid devastanti che colpiscono Kharkiv e Odessa, mietendo morti e feriti tra bambini e civili inermi. Nonostante l’indebolimento dei negoziati di pace, la sofferenza e la paura si fanno sentire più che mai: un dramma che richiede attenzione e solidarietà internazionale. La speranza di una fine si fa ancora più lontana, mentre il conflitto infuria senza sosta.

Kiev, 11 giugno 2025 – Non si fermano le bombe russe sull’ Ucraina  dopo i massicci attacchi degli ultimi giorni, tra i peggiori dall’inizio della guerra, mentre continua lo stallo su possibili negoziati di pace. E’ stata l’ennesima notte di raid, che sono tornati a colpire Kharkiv  con almeno tre morti e oltre 50 feriti, tra cui minori. Sotto attacco anche la regione di Odessa, già presa di mira pesantemente nella notte tra lunedì e martedì da droni che hanno raggiunto anche un reparto maternità , palazzine e un pronto soccorso. Oggi si segnalano incendi e danni me nessuna vittima. In Russia droni ucraini sulla città di Kotovsk, nella regione di Tambov, dove le forze armate di Kiev avrebbero messo nel mirino una fabbrica di polvere da sparo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ucraina, pesanti raid su Kharkiv: morti e decine di feriti, anche bambini

In questa notizia si parla di: feriti - raid - ucraina - pesanti

Kiev, almeno tre morti e due feriti per i raid russi nel Donetsk - Kiev torna a fare i conti con la violenza, con almeno tre morti e due feriti a causa dei raid russi nel Donetsk.

UCRAINA | Èdi almeno 5 vittime il bilancio degli attacchi russi sulle città ucraine di Kharkiv e Kherson. Lo hanno annunciato le autorità locali, spiegando che ci sono anche 17 feriti. #ANSA Partecipa alla discussione

Ucraina-Russia, maxi scambio di prigionieri. Lavrov: “Poi il piano di Mosca” Partecipa alla discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Ucraina, pesanti raid su Kharkiv: morti e decine di feriti, anche bambini; Ucraina, raid russi su Kiev e Odessa: colpito un ospedale; Raid su Kiev e Odessa, morti e feriti nella capitale. Zelensky: «Avviato lo scambio di prigionieri con Mosca».

Ucraina, pesanti raid su Kharkiv: morti e decine di feriti, anche bambini - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione.

Ucraina, 2 morti e 60 feriti nel raid russo su Kharkiv - Sono saliti a 60 i feriti in Ucraina per l'attacco russo con droni che ha nella notte ha colpito la città nordorientale di Kharkiv, in cui sono anche morte 2 ...