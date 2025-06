Ucraina attacco russo con droni su Kharkiv | le immagini degli appartamenti in fiamme

Gli attacchi russi con droni continuano a scuotere l’Ucraina, con Kharkiv tra le aree più colpite. La notte tra martedì e mercoledì ha visto un’onda di bombardamenti che ha devastato quartieri residenziali, lasciando dietro di sé immagini strazianti di appartamenti in fiamme e civili feriti. La violenza si intensifica, mentre le conseguenze umanitarie si fanno sempre più drammatiche. La situazione rimane critica e richiede una risposta internazionale urgente.

Le forze russe hanno lanciato attacchi in tutta l’Ucraina nella notte tra martedì e mercoledì, con 85 droni di tipo Shahed e UAV esca che hanno preso di mira diverse regioni, secondo quanto riferito dall’aeronautica militare ucraina. L’area più colpita è stata la città nord-orientale di Kharkiv, dove 17 droni hanno colpito due quartieri residenziali, uccidendo tre persone e ferendone 60, tra cui nove bambini. Gli attacchi hanno causato distruzione su vasta scala nei quartieri di Slobidskyi e Osnovianskyi, colpendo condomini, case private, parchi giochi, siti industriali e mezzi di trasporto pubblico. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, attacco russo con droni su Kharkiv: le immagini degli appartamenti in fiamme

