Nella notte tra martedì e mercoledì, l'Ucraina è stata teatro di un'ondata di attacchi russi con 85 droni Shahed e UAV esca, che hanno devastato diverse regioni. La città di Kharkiv, in particolare, ha subito pesanti danni, con appartamenti in fiamme e vittime tra civili innocenti. La situazione rimane critica e i cittadini si chiedono quanto possa ancora durare questa escalation di violenza.

Le forze russe hanno lanciato attacchi in tutta l'Ucraina nella notte tra martedì e mercoledì, con 85 droni di tipo Shahed e UAV esca che hanno preso di mira diverse regioni, secondo quanto riferito dall'aeronautica militare ucraina. L'area più colpita è stata la città nord-orientale di Kharkiv, dove 17 droni hanno colpito due quartieri residenziali, uccidendo tre persone e ferendone 60, tra cui nove bambini. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, attacco russo con droni su Kharkiv: appartamenti in fiamme

