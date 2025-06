Ucciso alla Barca a 19 anni La fidanzata davanti al gip Audizione interrotta a metà

Tragedia scuote la piccola comunità: a soli 19 anni, Eddine Bader Essefi ha perso la vita in circostanze drammatiche davanti al giudice, mentre la sua giovane fidanzatina, ancora minorenne, era testimone di un evento sconvolgente. Il procedimento si è interrotto bruscamente a causa di una bagarre in aula, sollevando interrogativi sulla trasparenza delle indagini. La vicenda si sviluppa tra tensioni legali e emozioni profonde, lasciando tutti senza parole.

Omicidio alla Barca, si è svolto solo in parte l’incidente probatorio della fidanzatina della vittima, Eddine Bader Essefi, ucciso a 19 anni, ieri, davanti al giudice Domenico Truppa, pm Andrea De Feis. È scoppiata infatti una bagarre in aula, con gli avvocati della difesa che si hanno sollevato la questione riguardo alcuni verbali di sommarie informazioni, dato che non ne erano a conoscenza. La ragazzina, minorenne, testimone dei fatti di quella sera, è stata sentita in forma protetta, posta dietro un paravento. Era la sera del 25 aprile quando al Treno, quartiere Barca, è scoppiata una lite tra la vittima e due ragazzi più grandi, Badreddine Krimi, 31 anni, tunisino, e Charlie Sarcinelli, 29 anni, bolognese, ora imputati di omicidio preterintenzionale aggravato da futili motivi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ucciso alla Barca a 19 anni. La fidanzata davanti al gip. Audizione interrotta a metà

