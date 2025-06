Ucciso a pugni perché russava | l’ex pugile in custodia in carcere per l’omicidio del coinquilino a Bresso

Un tragico episodio scuote Bresso: un ex pugile di 41 anni ha ucciso il coinquilino dopo una discussione, scatenata dal disturbo del russare. La giudice Chiara Valori ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere per Badr Harnafi, accusato di aver aggredito mortalmente Abdellatif Soubai. Il dramma, avvenuto nel seminterrato di via Don Vercesi, evidenzia ancora una volta come le tensioni possano portare a conseguenze fatali.

La giudice per le indagini preliminari Chiara Valori ha convalidato l’arresto avvenuto in flagranza di reato e disposto la custodia cautelare in carcere per Badr Harnafi, marocchino di 41 anni che ha aggredito e ucciso uno dei suoi coinquilini e connazionale, Abdellatif Soubai, 44 anni. Il provvedimento della giudice ripercorre le dinamiche dell’ omicidio avvenuto nel seminterrato di via Don Vercesi 5 a Bresso sabato notte. Ad allertare le forze dell’ordine e chiamare i soccorsi sarebbero stati gli altri tre coinquilini che hanno raccontato l’accaduto. Secondo questi, i due avrebbero litigato perchĂ© Abdellatif disturbava il sonno dell’aggressore russando, mentre Harnafi – che è un ex pugile professionista – ha invece riferito che il coinquilino era tornato ubriaco e lo avrebbe provocato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ucciso a pugni perchĂ© russava: l’ex pugile in custodia in carcere per l’omicidio del coinquilino a Bresso

In questa notizia si parla di: ucciso - custodia - carcere - omicidio

