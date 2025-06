Uccise la moglie Eleanor Toci davanti ai figli Lulzim Toci suicida in carcere

Una tragedia che scuote la comunità: Lulzim Toci, giovane di 30 anni, si è tolto la vita nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, dove era rinchiuso dopo aver commesso un gesto terribile contro la propria famiglia. La sua storia, segnata da dramma e sofferenza, apre una dolorosa riflessione sulla gestione delle emozioni e sulla prevenzione dei gesti estremi. Continua a leggere.

Si è tolto la vita nel carcere di Santa Maria Capua Vetere Lulzim Toci, il 30enne detenuto nell'articolazione psichiatrica per avere ucciso la moglie nella loro casa di San Felice a Cancello (Caserta). 🔗 Leggi su Fanpage.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Uccise la moglie Eleanor Toci davanti ai figli, Lulzim Toci suicida in carcere; Strangola la moglie 24enne, finisce in carcere. L'orrore svelato dai figli in videochiamata: Papà ha ucciso mamma; Strangola la moglie davanti ai figli, poi la telefonata all’avvocato: “Ho fatto un guaio”.

Uccise la moglie Eleanor Tocci davanti ai figli, Lulzim Toci suicida in carcere - Si è tolto la vita nel carcere di Santa Maria Capua Vetere Lulzim Toci, il 30enne detenuto nell'articolazione psichiatrica per avere ucciso la moglie ...