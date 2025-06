Uccise la moglie davanti ai figli | si toglie la vita in carcere

Una tragedia sconvolgente si è consumata oggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, dove Luzmil Toci, 31 anni, reo dell’omicidio della moglie Eleanor e responsabile di averla uccisa davanti ai loro figli, ha deciso di porre fine alla propria vita nell’area psichiatrica. Un dramma che riaccende il dolore e le domande su come si possa prevenire tale disperazione. La vicenda ci invita a riflettere sulla complessità delle emozioni e sulla fragilità umana.

Si è consumata oggi (11 giugno), poco dopo le 13, una nuova tragedia all'interno del carcere di Santa Maria Capua Vetere. Luzmil Toci, 31 anni, detenuto per l'omicidio della moglie Eleanor Toci, si è tolto la vita nell'area psichiatrica dell'istituto penitenziario. L'uomo stava scontando la.

