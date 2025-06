Uccisa in un cantiere Pnrr | la famiglia di Martina Carbonaro chiede un risarcimento Poi l’appello a Meloni | Perché era abbandonato?

La tragica perdita di Martina Carbonaro ha scosso profondamente la comunità, e ora la famiglia si prepara a chiedere un risarcimento, puntando il dito contro le gravi lacune di sicurezza nel cantiere PNRR di Afragola. L’avvocato Sergio Pisani denuncia responsabilità che non possono essere ignorate, mentre si rivolge anche a Meloni affinché l’attenzione su questa drammatica vicenda non venga mai abbandonata. La giustizia deve fare luce su quanto accaduto.

La famiglia di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dall’ex fidanzato ad Afragola (Napoli), farà richiesta di risarcimento. Lo ha annunciato l’avvocato Sergio Pisani, legale della famiglia. «Ritengo che ci siano delle gravi responsabilità da accertare. Sicuramente non c’erano adeguate misure di sicurezza nel cantiere dove Martina è stata uccisa, dove Alessio ha trovato l’arma del delitto e dove poi ha cercato anche di occultarne il corpo», spiega Pisani. Interpellato dall’ Ansa, il legale rivolge un appello anche alla premier Giorgia Meloni: «Chiedo il suo intervento per capire com’è possibile che un cantiere finanziato con i fondi del Pnrr versasse in condizioni di totale abbandono, senza la minima predisposizione di misure di sicurezza». 🔗 Leggi su Open.online

La comunità di Afragola si stringe attorno alla famiglia di Martina Carbonaro, uccisa a 14 anni dall'ex fidanzato Alessio Tucci. Oggi sono i padri dei due ragazzi a parlare Partecipa alla discussione

Il padre di Alessio Tucci parla ai cronisti chiedendo scusa alla famiglia della vittima, Martina Carbonaro, uccisa a 12 anni ad Afragola. "Era sconvolto". Domani l'udienza di convalida per il 18enne Partecipa alla discussione

