Tutto pronto per gli Inclusion Games all' Incremento Ippico

Preparati a vivere un weekend all'insegna dell'inclusione e dell'emozione! Da venerdì 27 a domenica 29 giugno, l’Incremento Ippico di Santa Maria Capua Vetere ospiterà la seconda edizione degli “Inclusion Games”, un evento che unisce sport, passione e solidarietà. Promosso dall’assessore regionale Nicola Caputo e organizzato da Libertas Benevento, questi giochi rappresentano un’occasione unica per dimostrare che lo sport è davvero per tutti. Non mancare!

Da venerdì 27 a domenica 29 giugno, presso l'Incremento Ippico di Santa Maria Capua Vetere, andrà in scena la seconda edizione degli "Inclusion Games". L'evento, voluto fortemente dall'assessore regionale all'Agricoltura Nicola Caputo, è organizzato da Libertas Benevento e dall'Incremento Ippico.

