Tutto fatto per Gyokeres accordo in chiusura | la beffa lascia inermi

Tutto sembra fatto per Gyokeres, la grande operazione di mercato dell’estate 2025. Dopo settimane di voci e trattative serrate, il giovane centravanti svedese dello Sporting Lisbona si appresta a cambiare maglia, con Napoli, Juve e le big della Premier League pronte a contenderselo. La sua scelta potrebbe rivoluzionare il calcio europeo: un colpo da sogno che lascerà il segno nel prossimo mercato.

Gyokeres è il grande pezzo pregiato del mercato estivo, con Napoli e Juve che sono sulle sue tracce, ma anche le big della Premier League. Dopo molte voci, il suo futuro pare ormai deciso. Si sta definendo, infine, quella che sarà la grande operazione di mercato dell’estate del 2025. Stiamo parlando del trasferimento di Viktor Gyokeres, il 27enne centravanti svedese dello Sporting Lisbona, ritenuto oggi uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. L’attaccante è reduce da una stagione clamorosa da 54 gol e 13 assist con il club portoghese, con cui ha conquistato il campionato e la coppa nazionale. . 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Tutto fatto per Gyokeres, accordo in chiusura: la beffa lascia inermi

