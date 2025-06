Tutti tranne te non c' è stato niente tra Glen Powell e Sydney Sweeney ma l' ex di lui non poteva dirlo | non conveniva

Nel mondo dello spettacolo, le strategie di marketing spesso nascondono storie sorprendenti. Gigi Paris, ex di Glen Powell, svela i retroscena dietro il successo di "Tutti tranne te", rivelando come la finzione abbia alimentato l’interesse del pubblico. Tra verità e invenzioni, si scopre che a volte, le apparenze sono tutto ciò che conta. E voi, siete pronti a guardare oltre le apparenze?

Ospite di un podcast, l'ex di Glen Powell, Gigi Paris, si è sfogata sulle strategie di marketing che hanno portato al successo Tutti tranne te. Nonostante tra Powell e Sydney Sweeney non ci sia stato nulla, come hanno confermato gli interessati, bisognava farlo credere per alimentare la pubblicità. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Tutti tranne te, non c'è stato niente tra Glen Powell e Sydney Sweeney, ma l'ex di lui non poteva dirlo: non conveniva

In questa notizia si parla di: powell - tutti - tranne - stato

Parco Baden Powell, ecco la nuova area giochi. Il Comune: "Uno spazio sicuro per tutti i bambini" - Scopri la nuova area giochi al Parco Baden Powell in via Fratelli Gigli (Corea), uno spazio sicuro e inclusivo dedicato ai bambini di tutte le età.

ULTIM'ORA MUSICA Il ritorno di Angelina Angelina Mango torna a cantare e lo fa al parco. Sabato 7 giugno, al Giardino Robert Baden-Powell di Milano con un gruppo di amici ed il fratello Filippo, Angelina si è "esibita" sulle note di Melodrama. Dopo Partecipa alla discussione

Se ne parla anche su altri siti

Tutti tranne te, non c'è stato niente tra Glen Powell e Sydney Sweeney, ma l'ex di lui non poteva dirlo: non conveniva; Tutti Tranne TE 2: Sydney Sweeney Fornisce Un intrigante Aggiornamento Sul; Sydney Sweeney in Madame Web: è stato un passo strategico per il film Tutti Tranne Te?.

Tutti tranne te, non c'è stato niente tra Glen Powell e Sydney Sweeney, ma l'ex di lui non poteva dirlo: non conveniva - Nonostante tra Powell e Sydney Sweeney non ci sia stato nulla, come hanno confermato gli interessati, bisognava ...

Chi è Glen Powell, il sex symbol protagonista di Tutti tranne te - Glen è attualmente single dopo la fine della lunga relazione con Gigi Paris, a cui è stato legato ...