Tutti pazzi per Gyokeres in Serie A il presidente dello Sporting esce allo scoperto

Viktor Gyokeres sta facendo infuriare la Serie A: tutte le grandi squadre sono pazze di lui e lo vogliono subito. Dopo una stagione da urlo con 39 reti e 8 assist in 33 match, il suo nome è sulla bocca di tutti. Lo Sporting Lisbona, però, rompe il silenzio: il futuro dell’attaccante svedese di 27 anni sarà deciso a breve. Le trattative sono in pieno fermento, e il mercato non aspetta: chi lo porterà in Italia?

Viktor Gyokeres è divenuto oggetto di desiderio della maggior parte delle big di Serie A per rinforzare il loro pacchetto offensivo. Dallo Sporting Lisbona giungono le prime dichiarazioni sulla possibile cessione. In 33 match nel massimo campionato portoghese Viktor Gyokeres ha messo a segno 39 reti e 8 assist. In questo modo l'attaccante svedese di 27 anni di proprietĂ dello Sporting Lisbona è divenuto oggetto del desiderio dei grandi club, i quali collegano l'etĂ della maturitĂ sportiva del giocatore a quella adeguata per avere un riferimento inarrestabile in attacco. In Serie A piace a Juventus, Napoli e Milan fra le varie.

Gyokeres, ora il Napoli è un rivale dell'Arsenal: Conte lo vuole. Lo Sporting chiede 80 milioni

