Turismo scuole e viabilità le priorità di Colombiano | Ascoltare i territori per programmare il futuro della Provincia

Anacleto Colombiano, sindaco di San Marcellino e figura di spicco nel panorama locale, ha le idee chiare: ascoltare e valorizzare le istanze dei territori è fondamentale per programmare un futuro sostenibile e inclusivo per la provincia di Caserta. Con un occhio attento al turismo, alle scuole e alla viabilità, Colombiano punta a un modello di sviluppo che metta al centro le esigenze della comunità. La sua visione rappresenta un passo deciso verso una provincia più unita e resilient.

Una provincia che tenga conto delle “istanze” che arrivano dai territori. E’ quella che immagina Anacleto Colombiano, sindaco di San Marcellino, già presidente dell'Eic e candidato alla presidenza della Provincia di Caserta. Tre le macroaree su cui Colombiano sta concentrando la propria. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Turismo, scuole e viabilità le priorità di Colombiano: "Ascoltare i territori per programmare il futuro della Provincia"

In questa notizia si parla di: provincia - colombiano - territori - turismo

Provincia di Caserta, corsa alla presidenza: ultimi giorni per le firme. In campo Di Costanzo, Colombiano e Mirra - La corsa alla presidenza della provincia di Caserta si infiamma nelle ultime ore: costruttori di alleanze e sostenitori si sfidano per raccogliere le firme necessarie, con i candidati Costanzo, Colombiano e Mirra pronti a giocare il tutto per tutto.

