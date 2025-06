Tuoni a Castel Volturno | Lukaku lascia subito il Napoli | Nemmeno Conte lo ha convinto

Le voci di mercato infiammano Castel Volturno: Lukaku, arrivato lo scorso anno con grandi aspettative, potrebbe già lasciare il Napoli. Nemmeno l’intervento di Conte è servito a convincerlo del progetto azzurro. Quale sarà il suo futuro? Il bomber belga, acquistato per circa 30 milioni, sembra ora destinato a cambiare aria, aprendo nuovi scenari per il reparto offensivo partenopeo. Restate sintonizzati, perché le novità sono dietro l’angolo.

Tuoni a Castel Volturno: Lukaku lascia subito il Napoli Nemmeno Conte lo ha convinto"> Possibili novità in casa Napoli anche per quanto riguarda il reparto offensivo, da valutare il futuro del bomber belga. Nel mercato estivo di circa un anno fa, Romelu?Lukaku è arrivato al Napoli dal Chelsea con trasferimento definitivo da 30?milioni di euro più bonus (fino a 15? milioni aggiuntivi) e?un contratto fino al 2027, con stipendio lordo di circa 8?milioni? a stagione, bonus inclusi. Già nelle prime settimane sotto Conte è stato presentato con grande entusiasmo, effettuando le visite mediche a Villa Stuart ed entrando subito nei piani del tecnico. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Tuoni a Castel Volturno: Lukaku lascia subito il Napoli | Nemmeno Conte lo ha convinto

Su questo argomento da altre fonti

Tuoni a Castel Volturno: Lukaku lascia subito il Napoli | Nemmeno Conte lo ha convinto.

TMW - Napoli, Marianucci a Castel Volturno per la firma, si attende l'annuncio di ADL - Come riporta TuttoMercatoWeb, il difensore classe 2004 è arrivato a Castel Volturno per firmare il contratto che lo legherà al Napoli, dopo ...

Marianucci-Napoli, il giocatore è felicissimo. Ieri era già a Castel Volturno - Il nuovo difensore del Napoli è felicissimo per il trasferimento in azzurro.