Tunisia e Italia | collaborazione strategica per la formazione degli alti funzionari

La Tunisia e l’Italia rafforzano la loro collaborazione strategica con un innovativo programma di formazione per alti funzionari. È la prima volta che i due Paesi condividono un progetto di questa portata, attraverso un partenariato tra la Scuola Nazionale dell’Amministrazione e l’Ecole Nationale d’Administration di Tunisi. Durante l’incontro a Tunisi con la direttrice generale Khaoula Laabidi, è stato rivolto un invito per avviare questa importante iniziativa, aprendo nuove prospettive di cooperazione e sviluppo.

È la Tunisia il primo dei Paesi dell' Africa con cui sarà condiviso un programma di formazione di alti funzionari e dirigenti tra la Scuola Nazionale dell' Amministrazione (Sna), presieduta da Paola Severino, e l' Ecole Nationale d' Administration (Ena) di Tunisi. Nel corso di un incontro, a Tunisi, con la direttrice generale dell'Ena, Khaoula Laabidi, è stato rivolto l' invito, in un rapporto di cooperazione, affinché un primo gruppo di corsisti tunisini partecipi alle attività formative presso la Reggia di Caserta, una delle sedi della SNA. "Con la direttrice dell'Ena abbiamo affrontato il tema dell' importanza strategica rivestita dalla formazione istituzionale, in un contesto caratterizzato da sfide epocali quali l'innovazione digitale, l'intelligenza artificiale, la transizione energetica e, nel nostro caso, anche quella demografica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tunisia e Italia: collaborazione strategica per la formazione degli alti funzionari

Fincantieri “diploma” 20 nuovi saldatori navali in Tunisia grazie al Piano Mattei: «La formazione costruisce un futuro condiviso» - In Tunisia, Fincantieri ha diplomato 20 nuovi saldatori navali grazie al Piano Mattei. La cerimonia presso la Team Environmental Infrastructure Academy di La Goulette ha celebrato i risultati dei corsi di formazione, che concretizzano una cooperazione volta a costruire un futuro condiviso nel settore navale.

