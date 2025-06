Tumori rari in aumento tra i Millennials | ecco cosa sta succedendo e perché preoccupa i medici

Negli ultimi anni, un fenomeno inquietante sta emergendo: i tumori rari, come quello all’appendice, stanno colpendo con sempre maggiore frequenza i giovani, in particolare Millennials e Generazione X. Uno studio pubblicato sull’Annals of Internal Medicine rivela che il rischio di sviluppare questi tumori è significativamente più alto tra chi è nato dopo il 1975. I dati suggeriscono che questa tendenza potrebbe rappresentare un allarme sanitario globale in crescita.

Negli ultimi anni, gli scienziati hanno notato un fatto preoccupante: alcune forme rare di tumore, in particolare quello all'appendice, stanno colpendo sempre più persone giovani, in particolare Millennials e Generazione X. Uno studio pubblicato sull'autorevole rivista Annals of Internal Medicine ha rivelato che il rischio di sviluppare questo tumore è molto più alto per chi è nato dopo il 1975 rispetto alle generazioni precedenti. I dati suggeriscono un aumento triplo per i nati attorno al 1980, e addirittura quadruplo per chi è nato dopo il 1985.

Cosa riportano altre fonti

