Tulips in liquidazione giudiziale | le perdite crescono più del fatturato

Sembrava una di quelle start-up destinate a crescere rapidamente e costantemente fino a diventare un'azienda di successo, tanto che numerosi investitori, locali e non, avevano puntato decisamente su di lei partecipando ad aumenti di capitale milionari. Stiamo parlando di Tulips, azienda cesenate fondata nel 2017 da Enrico Martini ed Enrico Mordenti (entrambi sotto i 30 anni) con un capitale di appena duemila euro, partendo dall'incubatore Cesenalab. Il business è raccogliere ordini da chi non vuole o non può andare a fare la spesa, acquistare i prodotti e recapitarli nel giro di poche ore: in pratica un supermercato online.