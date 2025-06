Tufillo al via i lavori di ammodernamento dell' ufficio postale

Tufillo si prepara a un nuovo volto: Poste Italiane dà il via ai lavori di ammodernamento dell’ufficio postale, con l’obiettivo di offrire servizi più efficienti e un’accoglienza ancora più curata. Inserito nel progetto “Polis – Casa dei servizi digitali”, questo intervento rappresenta un passo importante verso un futuro all’insegna della tecnologia e della qualità. Un miglioramento che coinvolge tutta la comunità e apre nuove opportunità di connessione e servizi.

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Tufillo da oggi, mercoledì 11 giugno, è interessato da interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. La sede, infatti, è inserita nel progetto “Polis – Casa dei servizi digitali”, l’iniziativa aziendale. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Tufillo, al via i lavori di ammodernamento dell'ufficio postale

