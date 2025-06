Tuffo sciagurato al lago | lesioni alla schiena uomo elitrasportato in ospedale

Un tuffo improvviso si trasforma in un incubo al lago di Garda: un uomo olandese, vittima di un grave infortunio alla schiena durante un tuffo a Riva, è stato elitrasportato d’urgenza in ospedale. Momenti di paura e tensione hanno accompagnato questo drammatico episodio, che ricorda quanto sia importante rispettare i limiti e l’attenta valutazione delle proprie capacità. La sicurezza in acque pubbliche deve rimanere sempre prioritaria.

Momenti di paura poco prima delle 16 di ieri, martedì 10 giugno, in località "Casa della Trota" a Riva, sul lago di Garda. Un bagnante olandese si è infortunato a seguito di un tuffo in prossimità del vecchio edificio. Nonostante il forte trauma lombare riportato, è riuscito a risalire una.

