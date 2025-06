Tuffo sciagurato al lago | lesioni alla schiena uomo elitrasportato in ospedale

Un tuffo che si è trasformato in un momento di paura e apprensione al Lago di Garda. Poco prima delle 16 di ieri, un uomo olandese ha subito una grave lesione alla schiena durante un tuffo nella località "Casa della Trota" a Riva, richiedendo l’intervento dell’eliambulanza. La sua pronta assistenza ha evitato conseguenze più gravi: un esempio di come la tempestività possa fare la differenza in situazioni di emergenza.

