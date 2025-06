Tuffo nel Garda da incubo e il turista finisce in ospedale

Un tuffo apparentemente innocuo si trasforma in un incubo per un turista olandese sul lago di Garda. Poco prima delle 16 di ieri, in località “Casa della Trota,” l’uomo ha subito un grave infortunio, ma con coraggio e determinazione è riuscito a risalire la scaletta. La scena, ricca di tensione, mette in evidenza quanto possa essere imprevedibile la natura delle attività acquatiche. Un episodio che ci invita a riflettere sulla sicurezza in acqua e sull’importanza di prudenza.

Momenti di paura poco prima delle 16 di ieri, martedì 10 giugno, in località "Casa della Trota" sul lago di Garda. Un bagnante olandese si è infortunato a seguito di un tuffo in prossimità del vecchio edificio. Nonostante il forte trauma lombare riportato, è riuscito a risalire una scaletta e.

