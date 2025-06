Tudor Juventus accordo per il rinnovo del tecnico bianconero fino al 2027! Tutti i dettagli

Igor Tudor si prepara a scrivere un nuovo capitolo con la Juventus: il tecnico ha firmato un rinnovo fino al 2027, consolidando il suo ruolo e portando entusiasmo tra i tifosi. Con il supporto di Chiellini e del direttore generale Damien, questa mossa strategica promette un futuro ricco di ambizioni. Scopri tutti i dettagli di questa importante decisione e cosa significa per il progetto bianconero nei prossimi anni.

Igor Tudor è pronto a legarsi alla Juventus fino al 2027, dopo la conferma ufficiale alla guida tecnica per la prossima stagione. Il rinnovo, sostenuto con convinzione da Chiellini e dal direttore generale Damien.

Indipendentemente da Tudor, la Juventus farà un tentativo per Conte (Di Marzio) - La Juventus, nonostante l'attuale situazione con Tudor, sta pianificando un approccio per riportare Antonio Conte a Torino.

Rinnovo Tudor, accordo ad un passo per il suo prolungamento con la Juventus: i dettagli - Ormai da 10 giorni Igor Tudor sta preparando assieme alla sua rosa il Mondiale per Club, competizione che si svolgerà negli Stati Uniti e avrà inizio tra 3 ...