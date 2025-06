Tudor Juve oggi il primo incontro per il rinnovo | ecco le richieste del tecnico bianconero Tutti i dettagli sulla firma

Tudor Juve, oggi il primo incontro per il rinnovo: l’allenatore si prepara a firmare un nuovo contratto con la Juventus fino al 2027. La giornata segna un passo importante nel centrocampo bianconero, con le richieste del tecnico e le ultime novità sulla firma che fanno sperare in una stabilità duratura. Ecco tutti i dettagli sulla trattativa e cosa aspettarsi nei prossimi giorni, mentre la Continassa si appresta a scrivere un nuovo capitolo.

Tudor Juve, oggi il primo incontro per il rinnovo. Ultime novità sul futuro dell’allenatore appena confermato dal dg Comolli. Secondo quanto riportato da Tuttosport, nella giornata di oggi è in programma il primo incontro tra la nuova dirigenza della Juventus e l’entourage di Igor Tudor. Sarà il primo vertice che porterà al rinnovo di contratto del tecnico con scadenza fissata al 30 giugno 2027. Alla Continassa Tudor inizierà ad avanzare anche le sue richieste ufficiali, a partire dal mercato: sono quattro i colpi che ha in mente l’allenatore. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tudor Juve, oggi il primo incontro per il rinnovo: ecco le richieste del tecnico bianconero. Tutti i dettagli sulla firma

In questa notizia si parla di: primo - incontro - tudor - juve

Merz: incontro a Istanbul "piccolo ma primo segnale positivo" - Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha descritto i recenti colloqui tra Russia e Ucraina a Istanbul come un piccolo ma significativo passo avanti nel conflitto.

Aumentano le possibilità che Igor #Tudor rimanga alla #Juve Oggi è avvenuto il primo faccia a faccia con Damien #Comolli: l’incontro tra i due è risultato positivo Quest’esito potrebbe essere il preludio a una conferma del croato in bianconero? L’ARTI Partecipa alla discussione

Il primo anno di Tudor giocatore non fu dei migliori, con tanti errori, la Juve settima, l’infortunio di Alex e quegli orribili numeri rossi sulle maglie. Poi piano piano convinse e si tolse tante soddisfazioni. Come allenatore sarebbe bello togliercene altre, ma grazie Partecipa alla discussione

Cosa riportano altre fonti

Tudor Juve, oggi il primo incontro per il rinnovo. Ultime; Comolli, primo giorno Juve: futuro ds, incontro Tudor, nodo Kolo e David; Primo giorno di Comolli alla Continassa, due priorità: incontro con Tudor e summit di mercato.

Tudor Juve, Aghemo: «Primo incontro con Comolli» - Filtrano queste sensazioni dal primo faccia a faccia: le parole di Aghemo Igor Tudor può rimanere alla Juventus anche dopo il Mondi ...

Calciomercato Juve, ecco la lista di Comolli! Da Frattesi a Castro: quattro colpi per Tudor dopo la conferma! La situazione nome per nome - Calciomercato Juve, da Frattesi a Castro: quattro colpi per Tudor dopo la conferma con ulteriore rinnovo.