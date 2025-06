Una sorprendente rivelazione scuote il mondo del calcio: Thomas Tuchel ammette che l'Inghilterra si è sentita “congelata” durante la sconfitta contro il Senegal, in una partita storica. Dopo il 3-1 a Nottingham, i Tre Leoni chiudono la pausa internazionale con un'amara battuta d'arresto. Ma cosa ha spinto l’Inghilterra a perdere così clamorosamente? Scopriamo insieme i dettagli di questa inattesa sconfitta che potrebbe cambiare le carte in tavola.

Thomas Tuchel afferma che la sua squadra dell'Inghilterra si è sentita "congelata" contro il Senegal dopo aver perso 3-1 sul terreno della città a Nottingham. I tre leoni hanno completato la loro pausa internazionale con un'amichevole contro la parte africana, che ha registrato una prima vittoria per il continente contro di loro. Il primo gol di Harry Kane non è stato abbastanza per negare il Senegal nelle Midlands, che ha colpito due volte nella seconda metà a Damn Tuchel alla sua prima sconfitta. E ha dato una desolata valutazione della performance, ammettendo che non era abbastanza buono in campo.