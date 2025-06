Tuchel adora il fuoco di Bellingham anche se sua madre non lo fa

In un’epica sfida tra passioni e valori, Thomas Tuchel si svela come estimatore del “fuoco” di Jude Bellingham, anche se sua madre nutre riserve sulle sue esuberanze in campo. Un episodio che dimostra quanto il talento possa dividere, ma anche unire, sentimenti contrastanti in un mondo dove il calcio diventa specchio di emozioni autentiche. Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda che ha fatto discutere gli appassionati.

2025-06-11 20:28:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Il manager dell’Inghilterra Thomas Tuchel ha dichiarato di amare il “fuoco” di Jude Bellingham, ma ha detto che sua madre trova alcune delle buffonate del centrocampista del Real Madrid “repulsive” sul campo. Bellingham era arrabbiato dopo che il suo gol in ritardo contro il Senegal fu escluso per la pallamano e fu acceso mentre lasciava il campo. Tuchel ha detto che non ha intenzione di portare il 21enne fuori dalla sua squadra. “Sarò sempre tentato.” “Sembra giusto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Fuoco di madre. Memorie intime e potenti di un disincanto amoroso, ruvido e ardente - Nel suo ultimo romanzo, "Il fuoco che ti porti dentro", Antonio Franchini affronta una ricerca e il tentativo di un’autopsia di una madre perennemente ostile e oscura nelle intenzioni.

Inghilterra, Tuchel avvisa Bellingham: "Giovane ed emotivo, ma non può permettersi certe cose" - sia con la nazionale inglese con il ct Thomas Tuchel che in occasione della sfida vinta per 3-