TS – Napoli novità De Bruyne e affondo per Musah | i dettagli

Il calciomercato del Napoli si infiamma con colpi di grande spessore: Kevin De Bruyne sta per vestire il biancoazzurro, mentre i sogni di Musah si fanno più concreti. Due operazioni che potrebbero rivoluzionare l’organico di Antonio Conte, puntando a rafforzare il centrocampo e a far sognare i tifosi partenopei. La sessione estiva promette emozioni e sorprese: ecco tutti i dettagli.

Flash news da Tuttosport: Il Napoli si prepara a rinforzare il centrocampo. Mentre la trattativa per Kevin De Bruyne, fuoriclasse ex Manchester City, è a un passo dalla chiusura con gli ultimi dettagli in definizione, gli azzurri non si fermano e puntano decisi su Yunus Musah del Milan. Un doppio colpo che promette di elevare ulteriormente la qualità della rosa di Antonio Conte. Napoli su Musah, la situazione. Mentre si attende l'ufficialità per Kevin De Bruyne, i Campioni d'Italia stanno lavorando anche per Musah dal Milan. La trattativa per il centrocampista statunitense è in fase avanzata, con contatti costanti tra i due club.

Il calciomercato del Napoli si accende con una trattativa lampo per portare Musah alla corte azzurra, un colpo che potrebbe rivoluzionare la rosa partenopea.

