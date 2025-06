TS – da Kolo Muani a Vlahovic cosa sta succedendo

Il calciomercato bianconero si anima con il sorprendente arrivo di Kolo Muani, che si prepara a vivere il Mondiale per club con la Juventus e a rimanere in prestito anche nella prossima stagione. Ma cosa sta succedendo con Vlahovic? La strategia juventina si intreccia tra conferme e possibili novità , mentre Damien Comolli si prepara a rinforzare l’attacco. La finestra di mercato promette emozioni e colpi di scena: scopriamo insieme gli sviluppi più intriganti.

2025-06-11 17:02:00 Calciomercato, dalla redazione piemontese di Tuttosport: Ok, l’operazione Kolo Muani si è praticamente conclusa. Non solo disputerĂ il Mondiale per club con la Juventus, ma rimarrĂ anche la prossima stagione, sempre in prestito, ora si tratta con che tipo di clausola per il riscatto. E uno è stato portato a casa, ma l’attacco della prossima Juventus richiederĂ molto lavoro da parte di Damien Comolli, perchĂ© nessuno pensa di poter contare seriamente su Milik e l’altro attaccante è Dusan Vlahovic, destinato all’addio.  Anche se. sicuri sicuri che Vlahovic vada via? Dopo le parole di Comolli di ieri, qualche dubbio è venuto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - TS – da Kolo Muani a Vlahovic, cosa sta succedendo

