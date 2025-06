Trust | Sophie Turner braccata nel primo trailer

Eagle Pictures ha rilasciato il primo trailer di Trust, il thriller diretto da Carlson Young con Sophie Turner protagonista. L’attrice hollywoodiana, in fuga dai riflettori, si ritrova intrappolata in una tranquilla baia che si trasforma in un incubo ad occhi aperti. Un viaggio di solitudine che si rivela molto più pericoloso del previsto. La trama promette colpi di scena e tensione crescente: non vediamo l’ora di scoprire cosa accadrà a Trust, nelle sale italiane dal 26 giugno 2025.

Eagle Pictures ha svelato il trailer di Trust, il thriller diretto da Carlson Young, con protagonista Sophie Turner. In arrivo nelle sale italiane a partire dal 26 giugno 2025, Trust porta al cinema la storia di un’attrice hollywoodiana ( Sophie Turner ) in cerca di tranquillità in una baia sperduta, lontana dai riflettori. Quello che si presenta come un viaggio di solitudine e rinascita, si trasforma in un incubo ad occhi aperti. La trama ufficiale di Trust a tal proposito recita: “Travolta da uno scandalo, una star di Hollywood sparisce dai riflettori e si rifugia in una baita sperduta. Ma la solitudine è un’illusione. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Trust | Sophie Turner braccata nel primo trailer

