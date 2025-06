Trump | immigrazioneEuropa agisca subito

L’ex Presidente Donald Trump torna a far parlare di sé con un deciso monito all’Europa sull’immigrazione, definendola "fuori controllo" e chiedendo azioni immediate. Dal palco di Fort Bragg, ha evidenziato come l’immigrazione incontrollata generi caos e disordini, avvertendo che il tempo per intervenire sta per scadere. È urgente che i Paesi europei ascoltino questa chiamata, perché...

1.18 Riprendendo un tema ricorrente dal suo ritorno alla Casa Bianca, Trump ha lanciato un duro monito all'Europa sull' immigrazione, definendola "fuori controllo" e invitando i Paesi europei ad agire "prima che sia troppo tardi". Nel discorso dalla base militare di Fort Bragg, Carolina del Nord,ha sottolineato che "come il mondo intero può ora vedere, l'immigrazione fuori controllo porta a caos, disfunzioni e disordini", avvertendo che "è così anche in Europa".La lotta all'immigrazione,ha aggiunto,è una questione di "civiltà". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: immigrazione - europa - trump - agisca

Il governo olandese cade sull’immigrazione, Wilders manda in tilt l’Europa - La crisi politica nei Paesi Bassi segna un nuovo capitolo nella crescente tensione sull'immigrazione in Europa.

“Europa, nessun dorma”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ma non è solo un invito. È un richiamo politico, strategico, quasi esistenziale: stare fermi non è più un’opzione. Perché il mondo corre e se l’Europa non cambia passo, reste Partecipa alla discussione

Se ne parla anche su altri siti

Trump: «Basta migranti criminali del terzo mondo». Anche italiani tra i 9mila inviati a Guantanamo; Le espulsioni di massa di Trump: i dubbi su una scelta ideologica; Meloni a Washington: incontro con Trump per salvare l’Italia (e l’Europa) dai dazi USA.

Dilaga la rivolta anti-deportazioni, Trump: “Userò i poteri speciali” - Contro i raid cortei in tutti gli Stati Uniti, a New York irruzione nel grattacielo del tycoon.

Trump e la strategia degli eccessi - Con l’invio dei soldati a Los Angeles il presidente trasforma l’America nella nazione simbolo della lotta senza tregua all’immigrazione illegale che ...