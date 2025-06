Trump vuole deportare 9mila migranti a Guantanamo | Ci sono anche italiani

Una proposta shock che riaccende il dibattito sulla gestione dei migranti negli Stati Uniti: Donald Trump avrebbe intenzione di deportare circa 9.000 stranieri, tra cui anche italiani, verso la base di Guantanamo. Un progetto che solleva questioni complesse e controversie internazionali. Ma cosa si cela dietro questa mossa e quali sono le sue implicazioni? Scopriamolo insieme.

Ci sarebbero anche italiani tra le migliaia di stranieri che Donald Trump ha intenzione di deportare a Guantanamo. Secondo il Washington post che cita funzionari, oltre a persone provenienti dall’Italia, ci sarebbero anche altri europei. I paesi di origine dei migranti che la Casa Bianca vuole rinchiudere nel carcere di massima sicurezza ci sono il Regno Uniti, la Francia, la Germania, Irlanda, Belgio, Paesi Bassi, Lituania, Polonia, Turchia e Ucraina. Molti sarebbero provenienti da Haiti. Chi sono i deportati a Guantanamo Era stata la testata Politico ad anticipare che l’amministrazione Trump avrebbe l’intenzione di deportare circa 9 mila migranti a Guantanamo. 🔗 Leggi su Open.online

Usa, sconfitta giudiziaria per Trump: la Corte suprema blocca l’uso della legge di guerra per deportare i migranti - Il 16 maggio, la Corte Suprema ha bloccato l'uso dell'Alien Enemies Act da parte di Donald Trump, impedendo la deportazione di prigionieri venezuelani in un carcere di El Salvador.

