Trump ' raggiunto accordo con la Cina'

In un annuncio che ha fatto scalpore, Donald Trump rivela di aver raggiunto un accordo storico con la Cina, soggetto all'approvazione finale dei leader di entrambi i paesi. L'intesa prevede scambi di risorse strategiche come magneti e minerali rari, oltre a facilitare i visti per gli studenti cinesi. Una mossa che potrebbe segnare una svolta nelle relazioni internazionali e aprire nuove prospettive di cooperazione. Ma cosa significa davvero questo accordo per il futuro globale?

"Il nostro accordo con la Cina √® stato concluso, soggetto all'approvazione definitiva del presidente XI e di me". Lo scrive Donald Trump su Truth. "La Cina fornir√† tutti i magneti e i minerali rari necessari. Allo stesso modo, forniremo alla Cina ci√≤ che √® stato concordato, compresi i visti agli studenti cinesi che utilizzano i nostri college e universit√† (cosa che mi √® sempre piaciuta!)", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Trump, 'raggiunto accordo con la Cina'

In questa notizia si parla di: cina - trump - accordo - raggiunto

Dazi, Trump: ‚ÄúPalla nel campo della Cina‚ÄĚ. Casa Bianca: ‚ÄúPresto primi accordi‚ÄĚ - Donald Trump adotta una strategia di attesa nella controversia commerciale con la Cina, sottolineando che \

Borse asiatiche in rialzo dopo che i rappresentanti di Cina e Usa hanno dichiarato di aver trovato un accordo sui #dazi: ora si aspetta il via libera di Xi Jinping e Donald #Trump. Nikkei+0,5%, Nifty50+0,1%, HSI+1%, Shanghai+0,5% "Abbiamo rag Partecipa alla discussione

Su questo argomento da altre fonti

Trump: 'Raggiunto l'accordo con la Cina'; Le Borse di oggi, 11 giugno. Dazi Usa-Cina, Trump: ‚ÄúAccordo raggiunto, manca solo la firma‚ÄĚ; Dazi, le ultime notizie in diretta | Usa-Cina, Trump: trovato l'accordo. Corte d'Appello: tariffe restano in vigore, il caso riesaminato il 31 luglio.

Dazi: Trump, raggiunto accordo con Cina, rapporti eccellenti - Il presidente Usa Donald Trump ha affermato che "è stato concluso l'accordo con la Cina" che dovrà essere sottoposto ...