Trump pronto a spedire a Guantanamo novemila immigrati irregolari | Ci sono anche italiani

Secondo il “Washington Post”, l’amministrazione Trump potrebbe presto trasferire novemila immigrati irregolari, tra cui anche cittadini italiani, alla base di Guantanamo. Un’operazione che solleva numerosi interrogativi sulle implicazioni umanitarie e sulla sicurezza. La decisione, ancora in fase di valutazione, potrebbe essere annunciata già questa settimana, aprendo un nuovo capitolo nelle politiche migratorie degli Stati Uniti. Ma cosa significa davvero per i diritti umani e le relazioni internazionali?

Tra i novemila immigrati irregolari per cui l’amministrazione Trump starebbe valutando il trasferimento presso la base militare nella baia di Guantanamo, a Cuba, ci sarebbero anche cittadini italiani. Lo hanno detto alcuni funzionari statunitensi anonimi al “Washington Post”, confermando che i trasferimenti potrebbero prendere il via già da questa settimana, come precedentemente riportato da indiscrezioni di stampa. Il Washington Post: Trump deporta a Guantanamo anche immigrati di Paesi alleati. Gli stranieri che si trovano illegalmente negli Usa e che potrebbero essere trasferiti a Guantanamo prima del rimpatrio provengono da diversi Paesi, e centinaia sono cittadini di nazioni alleate come Regno Unito, Italia, Francia, Germania, Irlanda, Belgio, Paesi Bassi, Lituania, Polonia, Turchia e Ucraina. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Trump pronto a spedire a Guantanamo novemila immigrati irregolari: “Ci sono anche italiani”

