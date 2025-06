Trump-Netanyahu è spaccatura tycoon | ' Accordo Witkoff' non basta porre fine alla guerra a Gaza aiuterà anche ad accordo con Iran sul nucleare

Una frattura crescente tra Trump e Netanyahu si fa strada, alimentata da un lungo confronto telefonico di 40 minuti che ha acceso le tensioni. Secondo fonti del Giornale d’Italia, il tycoon statunitense valuta strategie innovative, come un accordo con Witkoff e dialoghi sul nucleare iraniano, oltre a cercare soluzioni globali per la pace in Gaza. La sfida ora è trovare un equilibrio tra alleanze e interessi diversificati, perché la stabilità regionale dipende anche da queste complesse scelte.

Secondo informazioni raccolte dal deep State dal Giornale d'Italia, Trump sta anche valutando un piano assieme alla CIA per risolvere il "problema" Netanyahu Tra Trump e Netanyahu è spaccatura. Una spaccatura arrivata dopo una telefonata di 40 minuti, dove gli argomenti di discussione sono st. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Trump-Netanyahu, è spaccatura, tycoon: "'Accordo Witkoff' non basta, porre fine alla guerra a Gaza, aiuterĂ anche ad accordo con Iran sul nucleare"

In questa notizia si parla di: accordo - trump - netanyahu - spaccatura

“Houthi arresi? In realtà per Trump quell’operazione militare costava troppo, così ha scaricato Israele e trovato l’accordo” - Roma, 13 maggio 2025 - La conclusione della campagna militare statunitense contro gli Houthi ha sorpreso molti, con Donald Trump che annuncia la resa dei ribelli yemeniti.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Netanyahu ribadisce l'intenzione di rioccupare completamente Gaza, respinge le speculazioni su una spaccatura con Trump; Trump-Netanyahu, gelo tra alleati: dopo la rottura su Iran e Houthi il presidente Usa pronto a riconoscere lo Stato di Palestina; “Trump interrompe i contatti con Netanyahu”: lo scontro dietro le quinte.

Trump-Netanyahu, è spaccatura, tycoon: "'Accordo Witkoff' non basta, porre fine alla guerra a Gaza, aiuterà anche ad accordo con Iran sul nucleare" - Una spaccatura arrivata dopo una telefonata di 40 minuti, dove gli argomenti di discussione sono stati Gaza e l'Iran.