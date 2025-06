Trump militarizza lo scontro sugli immigrati per colpire i nemici politici e guadagnare nell' opinione pubblica

In un gioco di strategie e manovre politiche, Trump utilizza la questione immigrazione come arma per indebolire gli avversari e consolidare il suo consenso. La tensione a Los Angeles segna l'ennesimo capitolo di questa sfida tra potere federale e amministrazioni locali democratiche, con l’obiettivo di mostrare forza e determinazione. Ma quale sarà il costo di questa militarizzazione? La risposta si nasconde nelle conseguenze di uno scontro che rischia di ridefinire il futuro politico degli Stati Uniti.

La Casa Bianca cercava da tempo l'occasione per contrastare le amministrazioni locali democratiche, ora alle prese con le manifestazioni violenti I disordini scoppiati a Los Angeles hanno seguito un copione ben preciso: aumento delle operazioni per identificare chi non ha il permesso di soggi.

Trump militarizza Los Angeles: “Arrestare il governatore della California? Lo farei” - La tensione in California esplode: Trump schiera 2000 soldati a Los Angeles, minacciando l'intervento dei Marines e provocando un terremoto politico.

L'alter ego e avversario del presidente degli Stati Uniti. Si presenta così, Gavin Newsom, nei giorni in cui la Casa Bianca militarizza la risposta alle proteste scoppiate a Los Angeles. Donald Trump? "Un dittatore". Il profilo su #SkyInsider Partecipa alla discussione

Come Trump militarizza il dissenso e zittisce i democratici; Trump, le reazioni del mondo tra euforia e paura; I cervelli come campo di battaglia: La Tecnopolitica militarizza il mondo.

Trump alza il livello dello scontro: più truppe a Los Angeles e minacce a Newsom - Il presidente raddoppia la presenza della Guardia Nazionale e invia i marines.

Dilaga la rivolta anti-deportazioni, Trump: “Userò i poteri speciali” - Contro i raid cortei in tutti gli Stati Uniti, a New York irruzione nel grattacielo del tycoon.