Trump manda Marines a Los Angeles contro nemici stranieri California dal giudice | Va fermato

La California si prepara a fronteggiare una mossa senza precedenti: il tribunale è stato chiamato a intervenire contro l'invio di truppe militari a Los Angeles, ordinato da Donald Trump in risposta ai disordini legati alla lotta all'immigrazione illegale. Una sfida tra poteri e diritti civili che potrebbe cambiare il corso degli eventi nella città californiana. La battaglia legale è appena iniziata e il futuro della sicurezza urbana pende da un filo.

(Adnkronos) – La California si è rivolta a un tribunale per chiedere un'ordinanza restrittiva per impedire il dispiegamento di truppe statunitensi nelle strade di Los Angeles, dopo che il presidente Donald Trump ha inviato i Marines e la Guardia Nazionale per i disordini legati alle operazioni contro gli immigrati illegali. "Ci sono state notti terribili. C'erano .